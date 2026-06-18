Seferihisar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

Seferihisar Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı
18.06.2026 13:56
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İzmir'deki rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye çıktı, toplam rüşvet miktarı 6 milyon TL.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda bir şirket görevlisi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7 oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik dün sabah 'rüşvet' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ve şirket yetkilisi R.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ileri sürülen Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır" denildi.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Açıklamanın devamında, "Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile hakkında gözaltı kararı bulunan şirket görevlisi M.C.H. de bugün gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında 18-20 Mayıs'taki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden belediye satın alma birimi koordinatörü O.A, gazeteci E.A. ile encümen üyesi B.S.'nin tutuklandığı, diğer şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seferihisar, Politika, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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