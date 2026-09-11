Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 43 şüpheli gözaltına alındı

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyona ilişkin, hukuki sürecin yakından takip edildiğini ve belediye hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü bildirdi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 43'ü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Belediyeden operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Seferihisar Belediyesi olarak, kurumumuza yönelik gerçekleştirilen adli işlemleri ve başlatılan hukuki süreci yakından ve büyük bir ciddiyetle takip etmekteyiz. Hukukun üstünlüğüne ve bağımsız yargıya olan inancımız tamdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz gereği, sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkması için hareket edilmektedir. Bağımsız yargı sürecinin en kısa sürede adalete uygun şekilde sonuçlanacağına inanıyor; bu esnada hemşehrilerimize sunduğumuz tüm belediyecilik hizmetlerinin hiçbir aksamaya mahal vermeden kararlılıkla devam ettiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.