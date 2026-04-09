Seferihisar Belediyesi Sporcularından Makedonya'da Üstün Performans

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi sporcuları, Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Taekwondo Teknik Poomsae Şampiyonası'nda üstün performans gösterdi.

İlk kez yurt dışında düzenlenen bir şampiyonaya katılan Seferihisar Belediyesi sporcuları, disiplinli çalışmaları ve yüksek motivasyonlarıyla dikkati çekti. Seferihisar ekibi, Uluslararası Taekwondo Teknik Poomsae Şampiyonası'nda, dört gümüş ve bir bronz madalya kazanarak ilçeyi ve belediyeyi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Şampiyonada Belinay Saygılı bronz madalya kazanırken; Mina Gencer, Ada Alya Gür, Mustafa Özinan ve Zeynep Ataman gümüş madalyanın sahibi oldu.

Seferihisar Belediyesi Tekvando Antrenörü Sabah Vural, sporculara desteklerini sürdüren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e, yöneticilere ve Kültür Müdürü Volkan Gürkaş'a teşekkür ederek, bir sonraki hedeflerinin Avusturya'da düzenlenecek uluslararası şampiyona olduğunu belirtti.