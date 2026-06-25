İzmir'de belediyelerde rüşvet operasyonu: 24 gözaltı

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, "belediyelerde inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde rüşvet alındığı ve verildiği" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alışverişi yapıldığı, ayrıca 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile birinci derece yakınları tarafından 28. Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sistematik para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği" ileri sürülen açıklamada, toplam 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı ve verildiği,"

Ayrıca 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile birinci derece yakınları tarafından sistematik şekilde 28. Dönem Malatya Milletvekili V.A.'ya para transferleri gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında; İ.Y. (Seferihisar Belediye Başkanı), O.Y. (Balçova Belediye Başkanı), M.Y. (O.Y.'nin annesi ve özel hastane yönetim kurulu üyesi), İ.K. (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı), N.H. (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı), İ.Ç. (Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü), D.B. (İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi), M.U. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili), N.Ö.E. (Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı), İ.F.K. (Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü), C.O. (Emekli belediye personeli), B.Y. (Yapı Kontrol Görevlisi), M.E., M.Ç., B.B., H.D., Ö.F.S., P.T., M.D., B.A., L.T., E.K., S.T. ve T.S. isimli şahıslar ile A.E.İ. ve K.G. isimli firari şüpheliler olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir.

Bu kapsamda 25 Haziran2026 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; 24 şüpheli yakalanmış, 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli delillere el konulmuştur."