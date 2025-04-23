Seferihisar'da 23 Nisan Coşkusu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

(İZMİR)- Seferihisar'da 23 Nisan coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene katılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu yıl da dopdolu bir 23 Nisan programı hazırladık. Onlar mutlu, biz mutlu. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamaları, eğlenirken öğrenmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Seferihisar'da 23 Nisan coşkusu, resmi tören ile başladı. İlçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenin ardından program, Doğanbey'de devam etti. Doğanbey Payamlı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden bayram coşkusu, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in il ve ilçe kategorilerinde ödül almaya hak kazanan çocuklara ödül vermesi ile devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Yılmaz, Jandarma Muhabere Alay Komutanı Enver Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuk Belediyesi'nde devam edecek şenlik kapsamında yüz boyama, çocuk atölyeleri, palyaço ve maskot gösterileri gibi birçok renkli etkinlik hazırlandı.

"Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize bekliyorum"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu yıl da dopdolu bir 23 Nisan programı hazırladık. Onlar mutlu, biz mutlu. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamaları, eğlenirken öğrenmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize bekliyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.