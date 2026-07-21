İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.
Bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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