Seferihisar'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Seferihisar'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Seferihisar açıklarında 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltında.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akvaryum Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Lastik botu durduran ekipler 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli karada gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seferihisar'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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