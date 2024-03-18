İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Seferihisar Şehitliğinde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, şehitler için Kuran okundu, dua edildi.
Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek, çiçek bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerin şehit düşmesiyle bilinen onbeşlilere vefa sergisi açıldı. Sergi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. Öğrenciler, sergide seramik çalışmaları ve tarihî fotoğraflarla duygularını yansıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Çanakkale'de verdiği mücadeleyi bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergilediğini belirtti. Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nden ve sonrasında yaşanan olaylardan alınan derslerin Türkiye'nin geleceğine güvenle ilerlemesini sağlayacağını vurguladı.
Denizli'de yerel seçime sayılı günler kala AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Kale ve Tavas ilçelerinde başkan adaylarıyla birlikte seçmenle buluştu. İl Başkanı Güngör, ayrıca iftar sofrasında orucunu açtıktan sonra Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen mahalle mitingine katıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Aktepe'de mahalle buluşması düzenledi. Pekdemir, Pamukkale'de değişimi 6 ay içinde göreceklerini söyledi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, emeği geçenlere ve destek sağlayanlara teşekkür etti.
Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi. Törende dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi "TCG Anadolu" da yer aldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.