İzmir'in Seferihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kapsamındaki törene Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Atatürk Anıtına çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar'da Cumhuriyet Bayramı Töreni - Son Dakika
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