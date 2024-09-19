Seferihisar\'da Kaçak Evlerin Yıkımı Başladı

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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, hobi bahçelerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen 19 evin yıkımına başlandı.

'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine İzmir Valiliği, belediyelere 'gereğinin' yapılması için bir süre önce tebligat gönderdi. Seferihisar Belediyesi de ilçedeki hobi bahçesi sahiplerine ceza kesip, uyarıda bulundu. Ardından da yıkım kararı aldı. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Kavakdere mevkiindeki 11 dönüm arazideki hobi bahçelerine yapılan 19 kaçak evin yıkımına zabıta ve jandarma ekipleri eşliğinde bugün başlandı.

Bölge sakinlerinden Ahmet Taşkent (27), yıkıma tepki göstererek, "8 senedir burada oturuyoruz. Daha önce burası atıl bir alandı. Belediye sadece tel örgülere bir kağıt bırakıp gitmişti. Şimdi, 'Yıkım kararı verildi' diyorlar. O zaman neden burada oturduğumu kabul ettiniz? Benden 1600 TL çöp vergisi alıyorsunuz. Çok büyük haksızlık yapılıyor" dedi.

Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Daha önceden vatandaşları hobi bahçesi almamaları ve üzerlerine ev yapmamaları konusunda uyardık. Ancak uyarılara aldırış edilmediğini gördük. Kaçak yapılar nerede olursa olsun yıkılmaya devam edilecek" denildi.

Yıkım işlemleri sürerken bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.