Seferihisar'da Minik Öğrencilerden "Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş" Kampanyasına Destek

(İZMİR) – Seferihisar Belediyesi tarafından yürütülen "Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş" kampanyasına Müşerref Hepkon İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencileri oyuncak bağışıyla destek verdi.

Topladıkları oyuncaklarla kampanyaya katkı sağlayan öğrenciler, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından belediye meclis salonunda ağırlandı. Buluşmada öğrencilerle yakından ilgilenen Yetişkin, çocukların sergilediği dayanışma ve paylaşma örneğinin herkese ilham verdiğini belirterek kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti.

Yetişkin, "Seferihisar'da başlattığımız 'Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş' kampanyamıza destek veren Müşerref Hepkon İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizlere umut veriyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini minik kalplerimiz gösteriyor. Toplanan oyuncaklar başka çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşecek. Bu oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara kendi ellerimle tek tek ulaştıracağım" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Seferihisar Belediyesi'nin "Paylaşılan Bir Oyuncak, Büyüyen Bir Gülüş" kampanyası kapsamında toplanan oyuncakların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmaya devam edileceği bildirildi.