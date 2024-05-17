Seferihisar\'da öğrenciler tarafından sahnelenen \'Göçmen Kuş Pigi\' adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

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Seferihisar ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Göçmen Kuş Pigi" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Muharrem Gülpınar Ortaokulu Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin rol aldığı "Göçmen Kuş Pigi" adlı oyun Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Okulun özel eğitim sınıfı öğrencilerinin de destek verdiği oyunda çevre kirliliği, küresel ısınma, su krizi gibi konuların yanı sıra sürüsünü kaybederek bir kente düşen göçmen kuş Pigi'nin maceraları anlatıldı.

Öğrencilerin başarılı performansının alkış aldığı oyun sonrası emeği geçen öğretmenlere çiçek verildi.

Tiyatroyu; Atatürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Noyan, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege, Muharrem Gülpınar Ortaokulu Müdürü İbrahim Başar, Öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri izledi.

Öte yandan tiyatro öncesi özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve resim çalışmaları da sergilendi.