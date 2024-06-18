Seferihisar'da Otopark Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Seferihisar'da Otopark Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan otopark olarak kullanılan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki sitelerde yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

18.06.2024 21:39
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde otopark olarak kullanılan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarının yakınında bulunan ve otopark olarak kullanılan otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de arazöz ekibiyle yangına müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle çevredeki sitelerde yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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