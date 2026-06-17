Seferihisar Belediyesi'ne Operasyonu... Başkan Yardımcısının da Aralarında Bulunduğu 6 Şüpheli Gözaltında

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında, "inşaat ve imar süreçlerinde yaklaşık 6 milyon liralık usulsüz menfaat sağlandığı" iddiasıyla aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Cumhiriyetk Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, ilgili kolluk birimlerince 'rüşvet' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde; Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmış, yürütülen adli işlemler neticesinde bazı şüpheliler hakkında tutuklama tedbiri uygulanmıştır. Devam eden soruşturmada; belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 17 Haziran 2026 günü İzmir merkezli olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir."

Operasyon kapsamında, aralarında bir belediye başkan yardımcısı ile çeşitli şirket yetkililerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilere ait dijital materyaller ile soruşturmaya konu olabilecek çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konulmuştur.

Operasyon kapsamında; Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y., şirket yetkilisi R.Ö. gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam etmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirilmekte, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir."