Seferihisar'da Yerel Lezzetler Şöleni - Son Dakika
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Seferihisar'da Yerel Lezzetler Şöleni

Seferihisar\'da Yerel Lezzetler Şöleni

Seferihisar'ın yüzyıllardır süregelen yerel lezzetleri Ata Ekmeği ve Armola peyniri, Ulamış'ta ziyaretçilere lezzet şöleni yaşattı. Seferihisar Belediye Bandosu, tiyatro oyunları, ritim gösterileri ve dans şovlarıyla etkinliğe renk kattı.

25.08.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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(İZMİR)- Seferihisar'ın yüzyıllardır süregelen yerel lezzetleri Ata Ekmeği ve Armola peyniri, Ulamış'ta ziyaretçilerine lezzet şöleni yaşattı.

Ulamış Mahallesi'nde kurulan üretici pazarları ile misafirlerin dikkatini çeken etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Gelenekselleşmiş şölen, Seferihisar Belediye Bandosu ile misafirlere coşku yaşatırken tiyatro oyunları, ritim gösterileri ve dans şovlarıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın markası haline gelen Topan Karakılçık Buğdayı'nın coğrafi işaret aldığını belirterek "Yıllardır atalarımızın bize mirası karakılçık buğdayının ve Seferihisar'ın el emeği göz nuru geleneksel Armola peynirinin bereketini hep birlikte kutluyoruz. Fakat bugün kutlayacak çok önemli bir şeyimiz daha var. Bundan yıllar önce Karakılçık buğdayı ile Seferihisar'a bereket getirdik. Hastalara şifa olduk. Toprağı özü ile buluşturduk! Şimdi de Seferihisar'ın Karakılçık Buğdayı'na coğrafi işaret alarak tescilledik. Tüm Seferihisar halkına hayırlı uğurlu olsun. Bereket olsun" ifadelerini kullandı.

Köy meydanına kurulan üretici pazarlarında Seferihisar'a has yerel ürün stantlarını ziyaret eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Gökhan Pehlivan, CHP İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, Ulamış Mahalle Muhtarı Kadir Girginer vatandaşla bir araya geldi.

Şenlik havasında geçen pazar, Ulamış Köy Tiyatrosu, Dilek Güney Ritim Grubu, Cavit Ata ve Orkestrası, Rebetos Dans Akademisi'nin göz kamaştıran gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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