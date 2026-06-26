Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Annesi Meryem Yiğit, Emniyetten Serbest Bırakıldı

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden Meryem Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada inşaat ve imar uygulamalarına ilişkin süreçlerde belediye görevlileri ile müteahhitler arasında usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alındığı ve verildiği, ayrıca 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde bazı belediye başkan adayları ile birinci derece yakınları tarafından 28. Dönem CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sistematik para transferleri gerçekleştirildiği iddiasıyla aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında ilk operasyon mayıs ayından gerçekleştirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan gazeteci E.A., belediye çalışanı O.K. ile Belediye Meclis Üyesi B.S. tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgası ise 17 Haziran'da gerçekleştirildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları, yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyette serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişiden Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şirket görevlisi M.C.H. ise hakimlikçe serbest bırakıldı. 22 Haziran'da gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın üçüncü dalgasında ise aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 25'i İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.