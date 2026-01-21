Seferihisar Şehit General Temel Cingöz Caddesi Yenilendi - Son Dakika
Seferihisar Şehit General Temel Cingöz Caddesi Yenilendi

21.01.2026 09:51  Güncelleme: 10:45
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın ana arterlerinden Şehit General Temel Cingöz Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yol ve kaldırımları baştan sona yenilenen cadde, hem araç hem de yayalar için daha konforlu hale getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Seferihisar Camikebir Mahallesi'ndeki Şehit General Temel Cingöz Caddesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Altyapı düzenlemelerinin ardından caddeye 1.250 ton asfalt serildi, yaya konforunu artırmak amacıyla iki tarafına boydan boya kaldırım yapıldı. Çalışmalar kapsamında 700 metre bordür imalatı ve 1.500 metrekare parke kaplaması tamamlandı. Yenilenen cadde, araç ve yayalar için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

"Yağmurda yürünemez hale geliyordu"

Seferihisar Camikebir Mahallesi Muhtarı Ayşegül Parlak, caddenin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. Parlak, kaldırımların ve yolun daha önce yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle yürünemez hale geldiğini belirterek, altyapının da yenilenmesiyle caddenin artık güvenli ve konforlu olduğunu ifade etti.

Yenilenen caddeyle esnafın ve yurttaşların yüzü güldü. Seferihisarlı yurttaş Serap Zararcı, çalışmalar sırasında kısa süreli zorluklar yaşandığını ancak ortaya çıkan sonucun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

