İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında özel teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında da gezi teknesinde rahatsızlanan ve tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Seferihisar ve Kuşadası'nda Tıbbi Tahliye - Son Dakika
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