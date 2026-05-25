Şeftali Hasat Töreni Selçuk'ta Yapıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen “Şeftali Hasat Töreni” ile Türkiye'de şeftali ve nektarin sezonu başladı. Törene İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık ve diğer sektör temsilcileri katıldı.

Cengiz Balık, Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretiminde dünya üçüncüsü olduğunu belirterek, 2002'de 455 bin ton olan üretimin yüzde 159 artışla 1 milyon 180 bin tona ulaştığını söyledi. 2025'te iklim krizi nedeniyle üretimin 642 bin tona gerilediğini, 2026'da yeniden 1 milyon tonun üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. 2024'te 255 milyon dolarlık ihracatla dünya ikincisi olduklarını, ancak rekolte düşüşüyle ihracatın 160 milyon dolara gerilediğini, yeni sezonda 250 milyon dolar hedeflediklerini açıkladı.

Hayrettin Uçak, şeftali ve nektarinin yaş meyve ihracatında nardan sonra ikinci sırada olduğunu, üretimin yüzde 25'inin ihraç edildiğini belirtti. 2025'te en fazla ihracatı 100 milyon dolarla Rusya'ya yaptıklarını, Irak ve Romanya'nın takip ettiğini söyledi. 2026 yılına güçlü başladıklarını, 1 Ocak-21 Mayıs döneminde ihracatın 19 milyon dolardan 86 milyon dolara yükseldiğini ve yüzde 347 artış yaşandığını kaydetti. Irak 44 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Rusya 31 milyon, Romanya 4 milyon dolar ile onu izledi.

Kahraman Akdoğan, Türkiye'deki şeftali üretiminin yüzde 13'ünün İzmir'de gerçekleştiğini, Selçuk'ta 16 bin dekarlık alanda 38 bin ton üretim yapıldığını belirtti. İklim koşulları nedeniyle hasadın iki hafta geciktiğini, ilk üç TIR'ın ihracata gönderildiğini söyledi. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, ilçede tarımın ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade etti. İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk'un erkenci üretimde Adana'dan sonra ikinci sırada olduğunu, rekolte yüksekliği nedeniyle fiyatların henüz netleşmediğini belirtti.