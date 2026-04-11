TMMOB Şehir Plancıları Odası, Üsküdar'daki Tutuklamalara Tepki Gösterdi

TMMOB Şehir Plancıları Odası, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A. Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da aralarında bulunduğu dokuz kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bu tutuklamaların şahsi değil, yapısal bir çatışmanın sonucu olduğu vurgulandı. Meslektaşlarının hedef alınmasının, planlama ilkelerinin rant odaklı kararlara engel olarak görülmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şehir plancılarının kentleri toplumun ortak yaşam alanı olarak gördüğü ve doğal varlıkların korunması için bilimle ve hukukla mücadele ettiği ifade edildi. Bu durumun, rant çevreleri tarafından bir tehdit olarak algılandığı ve tutuklamaların bu nedenle gerçekleştiği kaydedildi. Odanın, tutuklu meslektaşlarının yanında olduğu ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmenin suç olmadığını vurguladığı bildirildi.