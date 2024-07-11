Şehir şehir geziyor, köpeğiyle 'Kara Elmas' arıyor - Son Dakika
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Şehir şehir geziyor, köpeğiyle 'Kara Elmas' arıyor

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Zafer Şerafettin Kavak, köpeği 'Cesur' ile birlikte dünyanın en pahalı trüf mantarı olan 'Kara Elmas'ı toplamak için şehir şehir geziyor. Özel eğitimli köpeği sayesinde trüf mantarlarını tespit eden Kavak, bu işten geçimini sağlıyor. Mantarın kalitesine göre toptancılara bin ile iki bin lira arasında, restoranlara ise 6 ile 15 bin lira arasında satılan 'Kara Elmas', doğaya zarar vermeden ve doğaya saygı duyarak toplandığında gerçek bir kara elmasa dönüşüyor.

11.07.2024 10:14
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Şehir şehir geziyor, köpeğiyle 'Kara Elmas' arıyor

ELAZIĞ - Şehir şehir gezen Zafer Şerafettin Kavak, 'Cesur' isimli köpeğiyle birlikte 'Kara Elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını topluyor.

Zafer Şerafettin Kavak (50), 7 yıl önce bir köpek aldı ve amatör olarak 'Kara Elmas' olarak adlandırılan dünyanın en pahalı trüf mantarını toplamaya başladı. Fakat başarılı olamayan Kavak, ardından Lagotto Ramagnolo cinsi yavru bir köpek alarak eğitti. Özel eğitimli köpeği ile il il gezen Kavak, trüf mantarı toplayarak geçimini sağlıyor. Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen Lagotto Ramagnolo cinsi 'Cesur', toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor. Mantarı bulunca kazarak çıkaran Cesur, ardından sahibine veriyor ve ödülünü alıyor. Köpek olmadan bulunmanın imkansız olduğunu dile getiren Kavak, köpeğin mantarı bulup, kazıp, kendisine getirdiğini söyledi. Toptancılara bin ile iki bin lira arasında verdiklerini vurgulayan Kavak, restoranlara ise 6 ile 15 bin arası verildiğini ifade etti.

7 yıldır mantar aradığını belirten Zafer Şerafettin Kavak, "2017 yılında amatörce başladım. İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi köpeği kullanmayı beceremedim. Daha sonra öğrendim ki başkasının yetiştirdiği köpeği değil, kendin yetiştirdiğin köpekle mantar aramak daha doğru. Köpeğin ne istediğini bilmek ve hükmetmek için yavruyken almak gerekiyor. Yavru ile alıp yetiştirince köpeğe istediğin her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca köpek ile bir duygusal bağ kuruyorsunuz. O sizin en istediğiniz biliyor, sizde onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. Köpek ile bağlandığınız zaman bulamayacağınız mantar yok. Eğer mantar varsa köpek mutlaka getiriyor" dedi.

"Bu işi gerçekten dört dörtlük yaparsanız trüf elmastır"

Trüfün kara elmas olduğunu aktaran Kavak, "Ama bu işi gerçekten dört dörtlük yaparsanız elmastır. Alırken doğaya zarar vermeden yapıyorsanız, bu tamamen kara elmas. Mantarı çıkardığınız yeri tekrar kapatmazsanız orada mantar olmuyor. Ağacın kökünü açık bırakıyor ve ona da zarar veriyorsunuz. Doğaya saygı duyarsanız o da size saygı duyuyor. Siz doğaya cömert olursanız doğa da size cömert oluyor" diye konuştu.

"Köpek ödülünü alıyor sizde ödülünü alıyorsunuz"

Köpeksiz bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Kavak, "On binde bir tesadüf ihtimali. Bunun kanunu köpeği çok iyi eğitmektedir. Köpeğe ne kadar saygı duyarsanız o da size o kadar saygı duyuyor. Yerini buluyor, kazıyor, çıkartıyor, getiriyor ve ödülünü alıyor. O ödülünü alıyor bende ödülümü alıyorum" şeklinde konuştu.

Fiyat hakkında bilgi veren Kavak, "Şuanda toptancılara verdiğimiz fiyat bin lira ile 2 bin lira arası değişiyor. Restoranlara verilen 6 ila 15 bin arası değişiyor. Bunun sebebi ise mantarda 1,2,3 kalite var. Çok iyi görünümlü yuvarlak, olgun olması fiyatı değiştiriyor. Köpek çıkartırken pençe atıyor, kırılıyor veya çürük çıkıyor. Kenarını kesmek zorundasınız. Pençe attığı yeri kesip almak zorundasınız. Kırılmayan, tertemiz, yuvarlak olarak göze hitap eden mantar, pahalı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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