Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği\'ni ziyaret etti

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin kabirlerine ziyarette bulundu.

16.06.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin kabirlerine ziyarette bulundu.

Bayramın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yakınlarının kabirlerine çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle de bayramlaştı.

Bazı şehit yakınları bayram şekeri ve lokum dağıtırken İstanbul'daki jandarma birliğinde görevli bazı subaylar da şehitliğe gelerek kabirlerin başında dua etti, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.

Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı

Hakkari Yüksekova'da 21 yaşında şehit olan oğlu Cihan Elkan'ın mezarını ziyaret eden Fatma Elkan, oğlunun 8 aylık askerken izne geldiğini, dönüşünden 10 gün sonra da acı haberini aldıklarını söyledi.

Elkan, hep burada olduklarını belirterek, "Hep onunlayız, o bize gelemediğine göre biz ona geliyoruz. Vallahi ben bayramları hiç sevmiyorum, üzülüyorum bayram geldiği zaman çünkü evladıma 20 sene emek verdik, yolladık vatan görevine ama maalesef tamamlayamadı. İki oğlum vardı biri Hakkari Şemdinli'deydi, o da girdi çıktı çatışmalara o geldi. Bir yaş vardı aralarında kardeşi gelemedi, şehit oldu." diye konuştu.

Erzincan Kemahlı Enver Kösen, köylerinde 2 şehit verdiklerini ve onları da burada ziyaret ettiğini anlattı.

Kösen, ara ara şehitliğe geldiğini dile getirerek, "Bayramda tabii ki ilk önce gelmemiz gereken yer burası, daha sonra diğer yerler. Çünkü bunların üstünde hiçbir mertebe yoktur, mümkün değil." dedi.

Remziye Anşin ise 2009'da Şırnak'ta askerliğinin bitmesine 81 gün kala şehit düşen oğlunun kabrini ziyaret etti.

Anşin, her fırsatta şehitliğe geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim bayramımız burası, Anneler Günü'müz burası, tatilimiz burası. Bizim yerimiz burası başka bir yer yok. Gece 01.00'de aklımıza vursa geliyoruz. Evlat, hiçbir şeye benzemiyor. Biz bayram yapmıyoruz, adı bayram. Sevdiği yemekler, içecekler... Yani geldiği zaman yapacağımız planlarımız, projelerimiz vardı ama zaten 'Ben gelmeyeceğim.' diyordu. 'Baba beni böyle güzel askere yolladın, beni gururla da karşıla çünkü ben bayrağa sarılı geleceğim. Ben şehit olacağım.' dedi."

Evlat hasretinin her şeyin üstünde olduğunu dile getiren Anşin, "Ne babaya benziyor, ne anneye benziyor. Hiç söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Ama çok güzel planlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Hepsi yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
13:54 Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:43 Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 15:15:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement