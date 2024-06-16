Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği\'ni ziyaret etti

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Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin kabirlerine ziyarette bulundu.

Bayramın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yakınlarının kabirlerine çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle de bayramlaştı.

Bazı şehit yakınları bayram şekeri ve lokum dağıtırken İstanbul'daki jandarma birliğinde görevli bazı subaylar da şehitliğe gelerek kabirlerin başında dua etti, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.

Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı

Hakkari Yüksekova'da 21 yaşında şehit olan oğlu Cihan Elkan'ın mezarını ziyaret eden Fatma Elkan, oğlunun 8 aylık askerken izne geldiğini, dönüşünden 10 gün sonra da acı haberini aldıklarını söyledi.

Elkan, hep burada olduklarını belirterek, "Hep onunlayız, o bize gelemediğine göre biz ona geliyoruz. Vallahi ben bayramları hiç sevmiyorum, üzülüyorum bayram geldiği zaman çünkü evladıma 20 sene emek verdik, yolladık vatan görevine ama maalesef tamamlayamadı. İki oğlum vardı biri Hakkari Şemdinli'deydi, o da girdi çıktı çatışmalara o geldi. Bir yaş vardı aralarında kardeşi gelemedi, şehit oldu." diye konuştu.

Erzincan Kemahlı Enver Kösen, köylerinde 2 şehit verdiklerini ve onları da burada ziyaret ettiğini anlattı.

Kösen, ara ara şehitliğe geldiğini dile getirerek, "Bayramda tabii ki ilk önce gelmemiz gereken yer burası, daha sonra diğer yerler. Çünkü bunların üstünde hiçbir mertebe yoktur, mümkün değil." dedi.

Remziye Anşin ise 2009'da Şırnak'ta askerliğinin bitmesine 81 gün kala şehit düşen oğlunun kabrini ziyaret etti.

Anşin, her fırsatta şehitliğe geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim bayramımız burası, Anneler Günü'müz burası, tatilimiz burası. Bizim yerimiz burası başka bir yer yok. Gece 01.00'de aklımıza vursa geliyoruz. Evlat, hiçbir şeye benzemiyor. Biz bayram yapmıyoruz, adı bayram. Sevdiği yemekler, içecekler... Yani geldiği zaman yapacağımız planlarımız, projelerimiz vardı ama zaten 'Ben gelmeyeceğim.' diyordu. 'Baba beni böyle güzel askere yolladın, beni gururla da karşıla çünkü ben bayrağa sarılı geleceğim. Ben şehit olacağım.' dedi."

Evlat hasretinin her şeyin üstünde olduğunu dile getiren Anşin, "Ne babaya benziyor, ne anneye benziyor. Hiç söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Ama çok güzel planlarımız vardı, hayallerimiz vardı. Hepsi yarım kaldı." ifadelerini kullandı.