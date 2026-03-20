Şehit Ailelerinden Bayram Ziyareti

Sivas'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen aileler, şehit kabirlerinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ankara'da 2011 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün annesi Neşe Pürlü, oğlunun mezarını temizledi, gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024'te uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına ise kelebek buketi ve bayram şekerlerinin bırakıldığı görüldü.