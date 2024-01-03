Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide Karaca, "Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler." dedi.

Şehidin babası Ahmet ile annesi Zahide Karaca, taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Geçen yıl 23 Aralık'ta şehit olan Yasin Karaca'nın annesi Zahide Karaca, AA muhabirine, oğlu Yasin ile gurur duyduğunu söyledi.

Tüm şehitlerin mekanlarının cennet olmasını dileyen anne Karaca, "Allah oğlumun da mekanını cennet etsin. Yattığı nur gölü olsun. Anneler hiç ağlamıyor. Hiç gözümden yaş akıtmadım. Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Oğlumun sosyal medyada gündem olan vidosunu şehit olduktan sonra izledim. Yavrumla gurur duydum. Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrum ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Allah'tan tüm şehit annelerine sabır vermesi temennisinde bulunan Karaca, "Allah bana sabır verdi. Hiç gözyaşı akıtmıyorum. Şehit anneleri ağlamasınlar. Düşmanların yamacında ağlamasınlar, hepimiz dik duralım. Dik duralım ki böyle anneleri görsünler. Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler." diye konuştu.