 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın annesi Zahide Karaca, oğluyla gurur duyduğunu ve hiç gözyaşı dökmediğini söyledi. Karaca, tüm şehit annelerine sabır ve dik durma çağrısı yaptı.

Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım
03.01.2024 - 11:52,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide Karaca, "Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler." dedi.

Şehidin babası Ahmet ile annesi Zahide Karaca, taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Geçen yıl 23 Aralık'ta şehit olan Yasin Karaca'nın annesi Zahide Karaca, AA muhabirine, oğlu Yasin ile gurur duyduğunu söyledi.

Tüm şehitlerin mekanlarının cennet olmasını dileyen anne Karaca, "Allah oğlumun da mekanını cennet etsin. Yattığı nur gölü olsun. Anneler hiç ağlamıyor. Hiç gözümden yaş akıtmadım. Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Oğlumun sosyal medyada gündem olan vidosunu şehit olduktan sonra izledim. Yavrumla gurur duydum. Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrum ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Allah'tan tüm şehit annelerine sabır vermesi temennisinde bulunan Karaca, "Allah bana sabır verdi. Hiç gözyaşı akıtmıyorum. Şehit anneleri ağlamasınlar. Düşmanların yamacında ağlamasınlar, hepimiz dik duralım. Dik duralım ki böyle anneleri görsünler. Ben gurur duyuyorum yavrumla, hiç gözyaşı akıtmadım yavruma. Ağlamasın şehit anneleri, üzülmesinler." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tokat, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:25:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit annesi: Gurur duyuyorum, hiç gözyaşı akıtmadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement