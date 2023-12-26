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Şehit Aslan'ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı - Son Dakika
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Şehit Aslan'ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Aslan'ın sırtına al yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.

26.12.2023 - 10:17,
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Şehit Aslan'ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı

ELAZIĞ - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Aslan'ın sırtına al yıldızlı bayrakla arkadaşları ile eğlenmesi, görenleri duygulandırdı.

Önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan şehit düştü. Şehit Aslan dün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aslan'ın asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Sırtında al yıldızlı bayrakla arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen şehidin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

Şehit Aslan\'ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı
Kaynak: İHA
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Piyade, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Aslan'ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı - Son Dakika
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