Şehit Astsubay Ferhat Gedik, mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Astsubay Ferhat Gedik, mezarı başında dualarla anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlenerek dualarla yad edildi. Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çeşitli yetkililer de katıldı.

12.08.2024 20:58
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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında dualarla yad edildi.

İskenderun Kaymakamlığınca, şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa katıla şehidin annesi Hatice ve eşi Cemile Gedik ile çocukları, mezara çiçek bıraktı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Gedik'in ailesine başsağlığı diledi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehit ailesi ve yakınları İskenderun Belediyesince akşam yemeğinde ağırlandı.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Ferhat Gedik, mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika


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