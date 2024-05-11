Muş\'ta şehit olan Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın\'ın annesi, 12 yıldır torunlarını yanından ayırmıyor

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Muş'ta 2012'de evine giderken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın'ın annesi Belgizar Aydın, oğlunun emaneti 2 torununu 12 yıldır yanından ayırmıyor.

Muş'un Varto ilçesinde şehit olan Aydın'ın annesi Belgizar Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun, babası gibi asker olmak istediğini, ailesinin istememesine rağmen ısrarla eğitimini bu yönde sürdürdüğünü söyledi.

Erdinç Aydın'ın 2007'de evlendiğini aktaran Aydın, "Çok güzel bir evliliği vardı. Vatanını, milletini çok severdi. 'Kaderimde ne varsa onu yaşarım.' derdi. Gerçekten de kaderinde olanı yaşadı." dedi.

Şehidin "Paşa" diye çağırdığı büyük oğlu Erdoğan Ege ve kız kardeşini Muş Havalimanı'ndan uğurladıktan sonra evine giderken arkasından silahla vurularak şehit edildiğini anlatan Belgizar Aydın, şöyle konuştu:

"Akşam yemek yiyecektik, eşim televizyonda altyazıda son dakika bilgisini okudu. 'Muş'ta astsubay, evine girerken kalleşçe şehit edildi' yazıyordu. 'Adı yazıyor mu?' dedim, babası 'Yok' dedi. 'O benim oğlum' dedim."

"12 yıldır torunlarım beni ayakta tutuyor"

Şehit oğlunun o sırada 3,5 yaşında ve 5 aylık olan çocuklarının kendine emanet kaldığını anlatan Aydın, şunları söyledi:

"Paşa'ya çok düşkündü, her şeyi oydu. O evlatlarına doymadı, biz de ona doymadık. 'Paşa'yı sana vereceğim, sen bak, sen büyüt.' derdi. 12 yıldır torunlarım beni ayakta tutuyor. Ben Muş'a gittiğimde anladım ama bir şey diyemedim, oğlum, 'Bu sene buralar ateş gibi yanacak.' dedi, ateş onun evinde yandı. 3 ay takip etmişler, eve giderken ensesinden kalleşçe susturucuyla vurmuşlar."

Aydın, oğlunu şehit eden teröristlerin olaydan kısa süre sonra yakalandığını ama içinin asla soğumadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröristlerin hepsi yerle bir olsa, hepsi yansa, yıkılsa bir tırnağım kadar içim soğumaz. Çünkü benim evladımı geri vermeyecekler bana. Ben evladımla gurur duyuyorum. Bu vatan için şehit oldu. Vatanını seven bir evlat, gurur duyacağım bir evlat. Paşa da babası gibi asker olmak istiyor. 'Beni babama götürün.' diye çok feryat etti, aklı erince de şehitliğe gittiğimizde 'Babam neden burada toprağı kazın babamı eve götürün.' diye feryat etti."

"Bizim Anneler Günü'müz kalmadı"

Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçireceğini söyleyen Aydın, "Bizim Anneler Günü'müz kalmadı. Allah ömür versin diğer evlatlarım da var ama bir taraf kırık olunca kimse kimsenin yerini tamamlayamıyor. Anneler Günü'nde mezarlığa gideceğiz, orası bizim ikinci evimiz. Bizim özel günümüz kalmadı, biz oğlumla gömdük özel günlerimizi." diye konuştu.

Oğlunun damatlığını ve kamuflajını sakladığını, fotoğrafının olduğu kolye yaptırarak 12 yıldır boynunda taşıdığını anlatan Aydın, vatan için canını seve seve feda edeceğini söyledi.

"Vatan hainlerini" ülkesinde istemediğini ifade eden Aydın, "Onlar bu bayrağın altında yaşamaya layık değiller. Bu toprakta yaşamaya hiç layık değiller. Hak etmiyorlar onlar bizim ekmeğimizi. Çünkü bizim fidanlarımızı elimizden alıyorlar. Biz onları ne zorluklarla büyüttük, bugünlere getirdik. Ben evladıma doymadım, ne günahımız vardı." dedi.

Aydın, şehit annelerine "Allah bize bu gücü veriyor. Şehit anneleri, biz gururlu anneleriz, bu ülkeye şerefli ve namuslu çocuklar yetiştirdik. Biz bu vatana evlatlarımızı feda ettik. Onların da evlatlarıyla gurur duymalarını, dik durmalarını, emanetlerine dört elle sarılmalarını istiyorum." diye seslendi.