Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde şehit babası Nazım Bayrak'ın (94) cenazesi toprağa verildi.

09.01.2025 16:16
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Giresun'un Espiye ilçesinde şehit babası Nazım Bayrak'ın (94) cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta 1989'da şehit olan jandarma er Ömer Bayrak'ın vefat eden babası Bayrak için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Şahin Bayhan, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve vatandaşlar katıldı.

Bayrak'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin kıldırdığı namazın ardından Karadere Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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