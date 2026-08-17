Baba, Şehit Oğlunun Kabrinde 80 Şehidin Anısını Yaşatıyor - Son Dakika
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Baba, Şehit Oğlunun Kabrinde 80 Şehidin Anısını Yaşatıyor

Baba, Şehit Oğlunun Kabrinde 80 Şehidin Anısını Yaşatıyor
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Pençe-Kilit'te şehit olan Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, oğlunun Elazığ'daki kabri başında, aynı bölgede şehit düşen 80 askerin ismini taşıyan bir anıt yaptı. Anıt, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve dualarla anılmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan, aynı bölgede şehit düşen askerlerin isimlerini, oğlunun Elazığ'daki kabri başında yaptığı "şehitler anıtı"nda yaşatıyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki Sefer Alan'ın babası Hasan Alan (46), oğluyla aynı bölgede şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için anıt yapmaya karar verdi.

Kentte inşaat sektöründe çalışan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bölgede şehit olan askerlerin isimlerine ulaşmak için Valiliğe yazılı başvuruda bulundu.

Şehitlerin isimlerine ulaşan Alan, oğlunun Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyündeki aile mezarlığında bulunan kabri başında anıt yapmak için çalışmalara başladı.

Alan, büyük emekle hazırladığı, üzerinde 80 şehidin ismi ile oğlunun fotoğrafının bulunduğu metal levhaları mezarın başında yan yana yerleştirerek anıtı tamamladı.

"Burada şehitlerimizin isimleri anılsın istiyorum"

Her bir levhanın üzerinde birer Türk bayrağının dalgalandığı anıtın önünde AA muhabirine açıklama yapan Alan, oğlunun şehit olmasının ardından onun adına hayır amaçlı çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Alan, oğlunun şehadete erdiği bölgede şehit olan askerlerin de hatırasını yaşatmak için anıt yapmaya karar verdiğini ifade ederek, "Elazığ Valiliğine dilekçe vermiştim. Bana 80 şehidin ismi geldi. Bu anıtı yaptım. Bu projenin tasarımı da el emeği de bana ait. Burada şehitlerimizin isimleri anılsın istiyorum. Oğlumu aile mezarlığımıza defnettik. Allah, oğlumun sayesinde 80 şehidin ismini yaşatmayı bana nasip etti. Bir Fatiha okunduğunda tüm şehitlerimize okunmuş olacak." dedi.

Bu anıtın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Alan, "Böyle çalışmalar yapınca kendimi iyi hissediyorum. Kendimi bu işlere adadım. Oğlumun adına çok iş yaptım, en duygulandığım ve etkilendiğim bu şehitlik anıtı oldu." diye konuştu.

Alan, oğlu Sefer ile şehit olmadan yaklaşık bir ay önce konuştuklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ona 'Oğlum, şehit olursan benden bir arzun, bir isteğin veya bana bir vasiyetin var mı?' dedim. O da 'Baba şehit olursam en güzel şeyleri yapacağına inanıyorum.' dedi. O zaman ona bir söz verdim ve dedim ki 'Eğer Allah bana böyle bir şey nasip ederse senin ismini en güzel yerlerde yaşatacağım, gücüm yettiği kadarıyla, kendi imkanlarımla.'"

Kaynak: AA

Elazığ, Piyade, Güncel, Palu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, Şehit Oğlunun Kabrinde 80 Şehidin Anısını Yaşatıyor - Son Dakika

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