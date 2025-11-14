Şehit Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de Toprağa Verildi

(KAYSERİ) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Kayserili Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kayseri'de toprağa verildi.

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrasında naaşları Kayseri'ye gönderilen şehitlerden Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Burak Özkan'ın cenazeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından havaalanında karşılandı. Şehit Özkan'ın cenazesi Kayseri Havalimanı'ndan memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Şehit İlgen için ise Kayseri Kalemkırdı Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. İlgen'in cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, İlgen'in ailesi ve yakanları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.