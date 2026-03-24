Şehit binbaşının cenazesi Isparta\'ya getirildi

24.03.2026 14:39
Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi, Isparta'ya getirildi.

Askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, törenle karşılandı. Buradaki törene Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili Hasan Basri Sönmez, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildikten sonra annesi Sezen Taştekin, babası Ali Taştekin ve eşi Nergis Taştekin gözyaşlarına boğuldu.

'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Şehit Sinan Taştekin'in cenazesi, Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada görevli kadın komutan, anne Sezen Taştekin'e "Yürüyebilecek misiniz?" diye sordu. Taştekin ise "Yürürüm ben, oğlum için her şeyi yaparım" dedi. Şehidin cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek morga kondu.

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenazesi, bugün ikindi vakti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kılınacak namazın ardından Isparta Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

