Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8'nci yılında Espiye'de anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8'nci yılında Espiye'de anıldı.

Mescidi Aksa Cami'nde düzenlenen programda, öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu, Eren Bülbül ve tüm şehitler için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, tüm şehitlerin mekanı cennet olmasını dileyerek, "Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.