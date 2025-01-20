Şehit Fethi Sekin’in Adı Parkta Yaşatıldı

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 8 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını yeni açılacak parka verdi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Onun adını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, "Şehit Fethi Sekin Parkı" adı verildi.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 1300 metrekare alana sahip park, mini basketbol sahası, oyun ve spor alanları, oturma alanları ve yeşil alandan oluşuyor.

"Çocuklarımıza hayırlı olsun"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz süreçte çalışma arkadaşlarımızın yoğun emeğinin sonucunda mahallemize geniş, güzel bir park kazandırdık. Parkımıza şehidimiz Fethi Sekin'in adını verdik. Onun adını yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yakında açılışımızı gerçekleştireceğiz. Parkımız çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.