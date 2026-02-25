Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi - Son Dakika
Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi

25.02.2026
25.02.2026 11:43
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Bolat'ın Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi'ndeki evine gelerek anne Şehribani ve baba Yusuf Bolat ile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.

Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez." dedi.

Evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
