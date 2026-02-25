Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Bolat İçin İlk Tören 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Düzenlendi - Son Dakika
Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Bolat İçin İlk Tören 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Düzenlendi

25.02.2026 12:17  Güncelleme: 13:41
Balıkesir’de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için ilk tören, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlendi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ/ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(BALIKESİR) - Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için ilk tören, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlendi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 41 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Bolat için ilk tören, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlendi.

Törene şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat ile aile yakınlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın özgeçmişi okunarak dua edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, İzmir'e uğurlandı.

Şehit Bolat, İzmir'de ikindi namazına müteakip Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Bolat İçin İlk Tören 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Düzenlendi - Son Dakika

13:56
SON DAKİKA: Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... Bolat İçin İlk Tören 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Düzenlendi
