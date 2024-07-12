Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Tosya'da anıldı

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Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

Ankara'da 1979 yılında şehit olan İsmail Şalcı için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.