ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) acı haberi, memleketi Sivas'ta yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un şahadet haberi, babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberini alan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise fenalaştı. Çetin, evde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehidin anne ve babasının Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşadıkları öğrenildi.