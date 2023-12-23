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PKK saldırısında şehit olan Yasin Karaca'nın sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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PKK saldırısında şehit olan Yasin Karaca'nın sosyal medya paylaşımı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın sosyal medya profilinde, 'Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' dediği görüldü.

PKK saldırısında şehit olan Yasin Karaca\'nın sosyal medya paylaşımı
23.12.2023 - 13:33,
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IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" dediği görüldü.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide- Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, yarın, Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.

Kaynak: DHA
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Piyade, Irak, PKK, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK saldırısında şehit olan Yasin Karaca'nın sosyal medya paylaşımı - Son Dakika
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