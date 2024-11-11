Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı - Son Dakika
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Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin\'in Derik ilçesinde anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 8 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

11.11.2024 12:46
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Mardin'in Derik ilçesinde 8 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 2015'te Kaymakamlığa atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olan Safitürk için ilçede mevlit okutuldu.

Cevizpınar Mahallesi'ndeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından Hükümet Konağı'nda bulunan Safitürk Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Hükümet Konağı bahçesine Safitürk anısına zeytin ağacı dikildi.

Derik Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda devam eden anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, Safitürk anısına şiirler okunmasıyla sona erdi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, merkezde açılan, Kaymakam Safitürk'ün görev yaptığı dönemde çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Anma programlarına, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, şehidin ağabeyi Haydar Safitürk ve dayısı Burhan Seviğ ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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