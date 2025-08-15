Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 10. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.
Çamur'un, Soğanlı Mahallesi Üçdirek mevkisindeki kabri başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Çaykara İlçe Jandarma Karakol Komutanı Osman Gün, AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Anahtar Partisi Çaykara İlçe Başkanı Ali Kemal Sevinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunan programda tüm şehitler için dua edildi.
Çaykaralı şair Mehmet İnan'ın şehit Çamur için kaleme aldığı şiiri okuduğu programda, Özel Harekat ekiplerince saygı atışı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Şehit Komiser Ahmet Çamur, 10. Yılında Anıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.