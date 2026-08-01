Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması\'nda ödüller sahiplerini buldu

Yeni Şafak gazetesinin 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreni Fatih Camisi Başimam Hatibi Metin Çakar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehit Mustafa Cambaz'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Yeni Şafak gazetesinin hazırladığı "Hafıza" filmi gösterildi.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Cambaz'ın fotoğrafları ve şehadetiyle kendilerine çok önemli bir görev bıraktığını ve her yıl düzenledikleri yarışmayla üzerlerine düşen bu görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu vesileyle hem fotoğrafseverleri teşvik ettiklerini hem de 15 Temmuz ihanetini unutturmadıklarını dile getiren Likoğlu, şöyle dedi:

"Aynı zamanda ihanete karşı oluşan direniş ruhunu diri tutuyoruz. Daha çocuk yaşta Batı Trakya'da yaşanan haksızlıklara karşı çıkan ve bu yüzden ortaokul, lise, üniversite öğrenimini Türkiye'de tamamlayan Mustafa Cambaz, Yunanistan ordusunda askerlik yapmamak için vatansız kalmayı göze almış ve Yunanistan vatandaşlığını terk etmiştir. Tarihin garip cilvesi, Mustafa'yı şehit eden hain örgütün binlerce mensubu, bu 10 yıl süre zarfında sınırları kaçak geçerek Yunanistan'a sığındı."

Jüri Başkanı Fırat Yurdakul da yarışmanın yalnızca başarılı fotoğrafları ödüllendiren bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda cesareti, hakikate bağlılığı ve meslek ahlakını yaşatan bir vefa projesi olduğunu dile getirdi.

Ödül kazananları tebrik eden Yurdakul, jüri üyeleri olarak eserleri değerlendirirken teknik başarının yanı sıra her karenin kendilerine bir hikaye anlatmasını, gerçeğe şahitlik etmesini ve fotoğrafın taşıdığı insani değeri yansıtmasını aradıklarını ifade etti.

Ödül kazananlar ve eserleri

Seçici kurulda Türk Kızılay Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, foto muhabirleri Ümit Bektaş ve Kayhan Özer, Albayrak Medya Prodüksiyon Müdürü Emir İskender ve AA foto muhabiri Elif Öztürk'ün yer aldığı yarışmada, bu yıl dört ana kategori ve "Hikayeyi Tamamla" özel ödülü olmak üzere toplam beş kategoride ödül verildi.

Her bir temel kategoride birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin, üçüncüye 100 bin lira, "Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü" kapsamında da 200 bin lira ödül verildi.

"2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde Mutlu Yuca, "Sömestr Tatilinde Gelen Hüzün" adlı fotoğrafıyla birinci, AA serbest fotoğrafçısı Saeed M.M.T. Jaras, "No Safe Place" fotoğrafıyla ikinci, AA foto muhabiri Harun Özalp, "Yağmur Altında" adlı fotoğrafıyla üçüncü oldu.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde Kübra Ekinci, "Maziden Atiye" fotoğrafıyla birinci, Ali Osman Aktürk, "Geleneğin Zeytini" fotoğrafıyla ikinci, Mehmet Turan Döner, "Arena Yolunda Sabah" fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu)" kategorisinde Hüseyin Türk, "Ben Sevdim Eller Aldı" fotoğrafıyla birinci, Hakan Yaralı, "Festival" fotoğrafıyla ikinci, Emirhan Tetik, "Zaman" fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone)" kategorisinde AA serbest fotoğrafçısı Seyit Konyalı, "Meke Krater Gölü" adlı fotoğrafıyla birinci, Gülin Yiğiter, "Gökkuşağı ve Koyun Sürüsü" fotoğrafıyla ikinci, Adem Albayrak ise "Triatlon" fotoğrafıyla üçüncü oldu.

Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü

Her yıl farklı bir temada düzenlenen "Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü" ise bu yıl Antakya'daki Habib-i Neccar Camii fotoğraflarını çeken yarışmacılar arasından seçildi.

Bu kategoride AA serbest fotoğrafçısı Mustafa Kılıç, "Bayramda Gün Doğumu" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

"2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde ikinci olan Saeed M.M.T. Jaras, Filistin'de yaşadığı için ablukadan dolayı törene katılamadı ancak video mesaj gönderdi.

Jaras'ın ödülünü AA Orta Doğu ve Afrika Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Salih Zeki Fazlıoğlu aldı.

Ödüller, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul milletvekilleri Hasan Turan ve Yıldız Konal Süslü tarafından sahiplerine verildi.

Ayrıca, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye takdim etti.