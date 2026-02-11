(KÜTAHYA) - Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 11 Şubat 2024 tarihinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş, Kütahya'da adının verildiği anaokulunda düzenlenen törenle anıldı.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Altıntaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Özkardeş Anaokulu Tabela Asma Töreni'ne katıldı.
Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Mustafa Özkardeş'in özgeçmişi okunarak, hayatı ve kahramanlığı yad edildi. Programda şiir dinletisi gerçekleştirildi, dualar okundu.
Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende, şehidin adını taşıyan anaokulu tabelasının asılmasıyla program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Şehit Mustafa Özkardeş'in Adı, Kütahya'da Yaşatılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.