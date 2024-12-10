Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı - Son Dakika
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Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı

Şehit Nergiz\'in cenazesi Erzurum\'da; babası \'Susun, Taha uyuyor\' diye bağırdı

ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (24) cenazesi, Erzurum'a getirildi.

10.12.2024 14:38  Güncelleme: 15:19
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ISPARTA'daki helikopter kazasında şehit olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in (24) cenazesi, Erzurum'a getirildi. Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı.

Palandöken ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, Isparta'daki törenin ardından askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Şehit Nergiz için karşılama töreni düzenlendi. Törene; Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Nergiz'in yakınları, duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Hava Astsubay Taha Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı. Cenaze aracına konulan cenaze, toprağa verilmek üzere kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde götürüldü.

Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra 5 Eylül 2023'te Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Kara Havacılık Alayı'nda göreve başladığı öğrenilen, bekar Nergiz, burada son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağırdı - Son Dakika


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