Şehit oğlunun isteğini yerine getiren anne liseyi bitirdi - Son Dakika
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Şehit oğlunun isteğini yerine getiren anne liseyi bitirdi

Şehit oğlunun isteğini yerine getiren anne liseyi bitirdi
18.06.2026 13:49
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Hakkari'de şehit oğlunun isteği üzerine liseye başlayan 51 yaşındaki Hamide Korkmaz, 4 yıllık eğitimin ardından mezun oldu. Buruk sevinç yaşayan Korkmaz, oğlunun vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari'de yaşayan 51 yaşındaki Hamide Korkmaz, 4 yıl önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan oğlunun isteğini yerine getirerek liseden mezun oldu.

Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden Korkmaz, oğlu Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın eğitimini sürdürmesine yönelik isteği üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmeye karar verdi.

Moda Tasarım Teknolojileri alanında eğitim almaya başlayan Korkmaz, oğlu şehit olduktan sonra bir süre eğitim hayatına ara verdi.

Evladının isteğini yerine getirmek için tekrar okula devam eden Korkmaz, 4 yıllık eğitimin ardından liseyi tamamladı.

Okul önünde düzenlenen mezuniyet programında İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'dan mezuniyet belgesini alan Korkmaz, buruk sevinç yaşadı.

Bu süreçte kendisine destek olan öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür eden Korkmaz, AA muhabirine, oğlunun şehit olması nedeniyle okuldan bir süre uzak kaldığını söyledi.

Yaşadığı acıdan dolayı eve kapandığını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oğlum Irak'ta şehit olmuştu. Bir süre okula ara verdim. Daha sonra onun isteğini yerine getirmek için yeniden okula başladım. O günden beri okuyorum. Hem eğitim görüyordum hem de terzilik yapıyorum. 4 yıl okula gittim ve mezun oldum ama içimde bir burukluk var. Oğlumun isteğini yerine getirdiğim için seviniyorum. Oğlum okumamı çok istiyordu. Onun isteğini yerine getirdim. Okumak çok güzel."

Kaynak: AA

Buruk Sevinç, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit oğlunun isteğini yerine getiren anne liseyi bitirdi - Son Dakika

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