Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi'nde anma programı - Son Dakika
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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi'nde anma programı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi\'nde anma programı
09.06.2026 17:28
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, adının verildiği derslikte düzenlenen programla anıldı. Babası telekonferansla katılırken, Rektör birlik mesajı verdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi'nde anma programı yapıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın, için Batman Üniversitesi'nde isminin verildiği derslikte anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın programa telekonferansla katıldı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok yetkilinin kendisini aradığını aktaran Yalçın, "Kızımızın ölmediğini memleketimizin dört bir tarafında görev yapan hocalarımız ve memleketimizin güzel insanları sayesinde yaşıyoruz. Şehitler, diridirler sözünün manası bu olsa gerek." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de terörün Aybüke öğretmeni hayatının en güzel baharında, hayallerinin tam ortasında kopardığını belirtti.

Demir, şöyle konuştu:

"O karanlık odakların bilmediği, asla anlayamayacağı bir gerçek var, bu topraklarda etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirimizden ayırmaya, aramıza nifak tohumları ekmeye kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek. Aybüke, sadece Çorum'un değil Batman'ın, İstanbul'un, Diyarbakır'ın, İzmir'in de evladıydı. Onun sarsılmaz idealleri, güçlü umudu bizi birbirimize daha sıkı ve kopmaz bağlarla bağladı. Aybüke öğretmenimiz bu topraklara canını verdi, karşılığında ise milyonlarca gencin kalbinde silinmez bir iz, sönmez bir meşale bıraktı."

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden Maşallah Tan ve Mert Ali Özdemir "Mağusa Limanı" adlı türküyü seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi'nde anma programı - Son Dakika

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