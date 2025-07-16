Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
16.07.2025 12:34
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Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Tunceli'de 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Dr. Cengiz Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Baruş burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmenin imkansızlıklar içerisinde ve ailesinin binbir emekleri içerisinde eğitim aldığını aktararak, "Çok değerli bir evlattı. Öğretmen okuldan mezun olur olmaz öğretmenlik mesleğini icra etmişti. Henüz 24 yaşındaydı. Sekiz ay bir öğretmenliği vardı." dedi.

Yeni Necmettin öğretmenler yetişeceğini vurgulayan Vali Baruş, şehit öğretmenin isminin her zaman yaşatılacağını kaydetti.

Baruş, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismi her yerde biliniyor. Torul ilçesinde bir okula ismi verildi. Yine öğretmenlik yaptığı köydeki okula ismi verildi. İsmi ebediyen yaşayacak. Kalbimizde, ruhumuzda ve yeni yetişecek öğretmenlerimiz de Necmettin Yılmaz'ı örnek alarak, onun ideallerine sahip olarak yetişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz ise anma programına katılan herkese teşekkür ederek, "Necmettin öğretmen kendini bayrağına, vatanı, milletine adayan bir öğretmendi. Öğrencilerini çok severdi. Vatanına hayırlı bir birey olmak için emin adımlarla ilerliyordu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Necmettin Yılmaz, Tunceli, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı - Son Dakika

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