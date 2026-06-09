Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit olduğu caddede düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, burada yaptığı konuşmada, 9 Haziran 2017'de terör saldırılarında şehit edilen öğretmen Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Böçkün, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayeleri olmayan henüz hayatlarının baharında, 23, 24 ve 34 yaşlarında şehit oldular. Mekanları cennet, makamları ali olsun." dedi.

Şehitlerin fedakarlığının, vatan sevgisinin ve kahramanlıklarının milletin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatı olduğunu kaydeden Böçkün, şöyle konuştu:

"Onların aziz hatıraları, bizlere emanet ettikleri bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler de her zaman onların bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkacak ve geleceğimizi, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin fedakarlıklarından aldığımız ilhamla şekillendireceğiz."

Konuşmanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Katılımcılar, daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı okula geçti.

Buradaki programda da müzik öğretmenleri, şehit Aybüke öğretmenin söylediği "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Kaymakam Böçkün, daha sonra Yalçın'ın şehit olduğu saldırı sonrasında bölgeden uzaklaşan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın şehit düştükleri Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti.

Buradaki anmada, şehit askerler için karanfil bırakıldı, dua edildi.

Törenlere, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.