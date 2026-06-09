Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı

Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı
09.06.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 yıl önce PKK saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için tören düzenlendi. Anma programında saygı duruşu, karanfil bırakma ve dua edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit olduğu caddede düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, burada yaptığı konuşmada, 9 Haziran 2017'de terör saldırılarında şehit edilen öğretmen Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Böçkün, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayeleri olmayan henüz hayatlarının baharında, 23, 24 ve 34 yaşlarında şehit oldular. Mekanları cennet, makamları ali olsun." dedi.

Şehitlerin fedakarlığının, vatan sevgisinin ve kahramanlıklarının milletin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatı olduğunu kaydeden Böçkün, şöyle konuştu:

"Onların aziz hatıraları, bizlere emanet ettikleri bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler de her zaman onların bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkacak ve geleceğimizi, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin fedakarlıklarından aldığımız ilhamla şekillendireceğiz."

Konuşmanın ardından Aybüke öğretmenin şehit olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Katılımcılar, daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı okula geçti.

Buradaki programda da müzik öğretmenleri, şehit Aybüke öğretmenin söylediği "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Kaymakam Böçkün, daha sonra Yalçın'ın şehit olduğu saldırı sonrasında bölgeden uzaklaşan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ın şehit düştükleri Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti.

Buradaki anmada, şehit askerler için karanfil bırakıldı, dua edildi.

Törenlere, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aybüke Yalçın, Ümit Fırat, Güvenlik, Jandarma, Gülnar, Güncel, Kozluk, Batman, Tören, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı - Son Dakika

11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:44:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kozluk’ta şehit öğretmen ve askerler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.