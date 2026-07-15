Ömer Halisdemir\'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de diğer darbeci askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler, Halisdemir'in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arkadaşlarıyla Halisdemir'in mezarını ziyaret eden Ahmet Özmert, "Böyle bir vatan evladını onurlandırmak için ziyaretine geldik. İyi ki nasip oldu, iyi ki gördük onu. Böyle bir vatan evladına her zaman borçluyuz" dedi.

Huzurevinde görevli beden eğitimi öretmeni Gönül Çakır da "Yaşlılarımızı, şehidimizi ziyaret için getirdik. Çok gururluyuz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onların sayesinde şu anda rahatız, huzurluyuz" diye konuştu.

Huzurevi personeli Mücahit Sağıç ise "Gurur içerisindeyiz. 15 Temmuz'dan bu yana her gün Ömer Halisdemir'i anıyoruz. İstemediğimiz olaylar yaşandı ancak vatanın, Ömer Halisdemir gibi yiğit ve şerefli şehitlere ihtiyacı var. Allah ondan razı olsun" ifadesini kullandı.