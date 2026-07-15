Ömer Halisdemir'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Halisdemir'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir\'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını
15.07.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde Bor'daki kabri, şehadetinin 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doldu. Mezarında dualar edilip Kur'an-ı Kerim okunurken, vatandaşlar Halisdemir'i minnetle andı.

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de diğer darbeci askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler, Halisdemir'in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arkadaşlarıyla Halisdemir'in mezarını ziyaret eden Ahmet Özmert, "Böyle bir vatan evladını onurlandırmak için ziyaretine geldik. İyi ki nasip oldu, iyi ki gördük onu. Böyle bir vatan evladına her zaman borçluyuz" dedi.

Huzurevinde görevli beden eğitimi öretmeni Gönül Çakır da "Yaşlılarımızı, şehidimizi ziyaret için getirdik. Çok gururluyuz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onların sayesinde şu anda rahatız, huzurluyuz" diye konuştu.

Huzurevi personeli Mücahit Sağıç ise "Gurur içerisindeyiz. 15 Temmuz'dan bu yana her gün Ömer Halisdemir'i anıyoruz. İstemediğimiz olaylar yaşandı ancak vatanın, Ömer Halisdemir gibi yiğit ve şerefli şehitlere ihtiyacı var. Allah ondan razı olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Halisdemir, Semih Terzi, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Halisdemir'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını - Son Dakika

Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:28:44. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Halisdemir'in kabrine şehadetinin 10. yılında ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.