Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı

Şehit Parkı Yenilendi, Hizmete Açıldı
21.07.2026 09:42
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Kırıkkale'de yenileme çalışması tamamlanan Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Işıklı Parkı hizmete açıldı.

Kırıkkale'de yenileme çalışması tamamlanan Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Işıklı Parkı hizmete açıldı.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde park ve yeşil alan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Akşemsettin Mahallesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Işıklı Parkı'nda açılışı töreni düzenlendi.

Parkın açılışı, şehit Mehmet Işıklı'nın annesi Ayten Işıklı, Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları tarafından yapıldı.

Törende konuşan Önal, "Modern oyun alanları, yeşil dokusu ve dinlenme alanlarıyla özellikle çocuklarımız için güvenli ve keyifli bir yaşam alanı oluşturduk. Akşemsettin Mahallemize ve Kırıkkale'mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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