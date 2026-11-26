ŞEHİT Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi, konvoy eşliğinde Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyüne getirildi. İlk olarak şehidin evinin önüne getirilen cenaze için helallik alınarak dua edildi. Şehit Karabulut'un cenazesi daha sonra Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas 5'inci Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehidin babası Kadir Karabulut, kardeşleri, yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Burada helallik alınmasının ardından şehit Karabulut için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak Alacahan Köyü Zeynep Hatun Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.